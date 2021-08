जन-धन योजना के सात साल पूरे होने पर बोले पीएम मोदी, देश के विकास की गति में PMJDY का अहम रोल

नई दिल्ली। देश में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना ( PMJDY ) को सात साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस पहल ने देश के विकास की गति में अहम रोल निभाया है।

उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाय ( PMJDY ) ने ना सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में PMJDY की शुरुआत की गई थी। 28 अगस्त 2021 को सरकार की इस पहल के सात वर्ष पूरे हो गए।

यह भी पढ़ेंः जलियांवाला बाग का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे PM मोदी

Today we mark seven years of #PMJanDhan, an initiative that has forever transformed India’s development trajectory. It has ensured financial inclusion and a life of dignity as well as empowerment for countless Indians. Jan Dhan Yojana has also helped further transparency.