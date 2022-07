जापान के PM ने शिंजो आबे की हत्या के लिए सुरक्षा इंतजाम को ठहराया जिम्मेदार

Shinzo Abe: शिंजो आबे की हत्या पर जापान के पीएम का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने आबे की हत्या के पीछे के मूल कारण का उल्लेख किया है और सख्त निर्देश दिए हैं।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद से जापान की सरकार कठघरे में है। बड़े नेताओं की सुरक्षा सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। पीएम फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) ने इस घटना से सबक लेते हुए कैबिनेट मंत्रियों और अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे डाले। अब उन्होंने शिंजो आबे की हत्या पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुख्ता सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण उनकी हत्या हुई। इसके लिए उन्होंने अपर्याप्त पुलिस सुरक्षा को उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया।

Japan PM blames police for death of former leader Shinzo Abe