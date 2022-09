"यीशु मसीह हैं असली भगवान, शक्ति नहीं", राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तमिल पादरी का विवादित बयान

कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' पर निकले राहुल गांधी ने इस दौरान एक पादरी से मुलाकात की। पादरी ने एक सवाल के जवाब में विवादित बयान दे डाला। बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस पर हमला बोला जिसके बाद बचाव में पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑडियो में जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया है, उसका भारत जोड़ो से कोई नाता नहीं है।

कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उन्होंने एक विवादित कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मुलाकात की। इस दौरान पादरी यीशु मसीह को लेकर कुछ बातें वो राहुल गांधी को समझाते नजर आए, लेकिन उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि यीशु मसीह ही असली भगवान हैं, शक्ति या अन्य नहीं। तमिलनाडु के पादरी के साथ राहुल गांधी की बातचीत का एक वीडियो क्लिप वायरल भी अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने से कांग्रेस भी चारों तरफ से घिरने लगी है। विवादों से घिरने के बाद पार्टी ने इस वीडियो को लेकर अपना बचाव किया है।

"Jesus Christ is the real God, not like Shakti", controversial Tamil pastor in meeting with Rahul Gandhi