झारखंड और असम के राज्यपाल रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैयद सिब्ते रजी का निधन, हेमंत सोरेन से जताया शोक

Syed Sibte Razi Passed Away: झारखंड और असम में राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद सिब्ते रजी का निधन हो गया है। उन्होंने लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है।

Jharkhand and Assam Former Governor Syed Sibte Razi Passed Away at KGMU