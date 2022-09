झारखंड में ट्रैक्टर से महिला को कुचलने के मामले में पिता ने कहा- नहीं चाहिए हर्जाना और सरकारी लाभ, फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं

झारखंड के हजारीबाग में ट्रैक्टर की समय पर किश्त नहीं चुकाने पर निजी फाइनांस कंपनी के अधिकारी और रिकवरी एजेंटों ने किसान की बेटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको लेकर पीड़ित पिता ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।

झारखंड के हजारीबाग में एक किसान ने निजी फाइनांस कंपनी से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा, जो उसकी बेटी की मौत का कारण बन गया। उसी को लेकर अब उसके पिता का बयान सामने आया है, जिन्होंने दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। मृतक महिला के पिता मिथिलेश मेहता ने कहा कि "मुझे सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, न तो कोई हर्जाना चाहिए और न ही कोई सरकारी लाभ चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, जो हत्यारों की मौत की सजा से कम कुछ भी नहीं हो सकता है।"

