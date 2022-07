कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का दावा, झारखंड सरकार गिराने की थी साजिश, '10 करोड़ और मंत्री पद का किया गया था ऑफर'

झारखंड से कांग्रेस के तीन विधायकों को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहीं कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने दावा करते हुए इसे झारखंड सरकार गिराने की साजिश बताया है।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस के 3 विधायकों की गाड़ी से भारी मात्रा में नगद बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों विधायकों सहित एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य सहयोगी को हिरासत में लेकर पुछताछ की और फिर अदालत में पेश किया। दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के महासचिव और पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने तीनों विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस के जिन तीन विधायकों को नगदी के साथ पुलिस ने पकड़ा है वह जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल हैं।

Congress MLA Anoop Singh claims, there was a conspiracy to topple Jharkhand government, '10 crore and ministerial post was offered'