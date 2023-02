जवान बेटे की लाश लाने के लिए बेचनी पड़ी जमीन, रुला देगी झारखंड के इस बेबस पिता की कहानी

Jharkhand News: जवान बेटे की मौत किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है। यदि परिवार सक्षम है तो कुछ दिनों में बेटे की मौत के गम को झेल जाता है। लेकिन गरीब परिवार के लोगों के लिए जवान बेटे की मौत पूरे परिवार को जीते-जी मौत के करीब ला देती है। ऐसे ही एक परिवार से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। जहां एक जवान बेटे की मौत के बाद उसकी लाश लाने के लिए पिता को जमीन बेचनी पड़ी।

Jharkhand: Father Sold Land to bring Dead Body of his son from Maharashtra to Garhwa