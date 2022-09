दिल्ली से रांची लौटे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस, CM हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर कभी भी आ सकता है फैसला

हफ्ते भर के दिल्ली दौरे के बाद झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस रांची लौट आए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर राज्यपाल की ओर से कभी भी फैसला आ सकता है। हालांकि इस फैसले से झारखंड सरकार को कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है।

झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर लगातार सियासी संकट जारी है। इस सियासी संकट के बीच राज्यपाल रमेश बैंस लगभग एक हफ्ते के लिए दिल्ली दौरे पर चले गए थे, जिसके बाद वह अब रांची लौट आए हैं। रांची रवाना होने के पहले राज्यपाल रमेश बैंस ने मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायकों को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही CM हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे।

Jharkhand Governor Ramesh Bains returned from Delhi to Ranchi, decision on the assembly membership of CM Hemant Soren can come anytime