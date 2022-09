Jharkhand News: चाईबासा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर

झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन में पुलिस को सफलका हाथ लगी। चाईबासा में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच शुक्रवार की सुबह हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए। जानकारी के अनुसार एक करोड़ के इनामी नक्सली आनल दा के दस्ते के खिलाफ जिला पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

झारखंड के चाईबासा जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए हैं। यह मुठभेड़ शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे के आसपास हुई, इस दौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर हथियार बरामद किया है। यह मुठभेड़ एक करोड़ के इनामी नक्सली अनल के दस्ते के साथ हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले में 'अनल दा' के दस्ते के खिलाफ जिला पुलिस और सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद अनल दा का यह नक्सली दस्ता घने जंगल में जा छिपा है। दस्ते में अनल दा के अलावा कई इनामी नक्सली भी मौजूद हैं।

2 Naxals killed in gunfight with security forces in Chaibasa, Jharkhand