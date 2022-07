Jharkhand News: कोडरमा के पचखेरो डैम घूमने आया था परिवार, नाव पलटने से 8 की मौत

झारखंड के कोडरमा जिल में मरकच्चो प्रखंड स्थित डैम में नाव पलटने से 8 लोग की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में लगी है। वहीं NDRF की टीम को सूचित कर दिया गया है।

झारखंड के कोडरमा जिले में रविवार सुबह 11 बजे पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 10 लोग डूब गए। ये सभी लोग पंचखेरु डैम में बोटिंग कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मरकच्चो प्रखंड स्थित इस डैम में गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों गांव का रहने वाला परिवार घूमने आया था। सभी लोग एक नाव पर सवार होकर नौकायान कर रहे थे, तभी तेज हवा और डैम के पानी में तेज हलचल के कारण नाव पलट गई और देखते ही देखते सभी लोग पानी में डूब गए। इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है।

Boat capsized in Koderma, 8 people died, members of same family came to visit Panchkhero Dam