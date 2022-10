बेटी के नाम बन रही सड़क, मां-बाप उसी को बनाने में कर रहे मजदूरी, टीम इंडिया कैप्टन उरांव के परिवार की अनोखी कहानी

Jharkhand: Under-17 फुटबॉल टीम की कैप्टन अष्टम उरांव के नाम पर उनके गांव में सड़क बन रही है, जिसमें उसके मां-बाप ही मजदूरी कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार आज भी गरीबी से संघर्ष कर रहा है। आइए टीम इंडिया कैप्टन उरांव के परिवार की अनोखी कहानी के बारे में जानते हैं।

Published: October 15, 2022 10:59:47 am

Jharkhand: अष्टम उरांव भारतीय Under-17 टीम की कैप्टन हैं जो इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप खेल रही हैं। वह झारखंड के गुमला जिले के माओवादियों के गढ़ में गोरराटोली की रहने वाली हैं, जिनके घर तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची थी, लेकिन भारतीय फुटबॉल टीम की कैप्टन चुने जाने के बाद अष्टम के घर की ओर जाने वाली सड़क को जिला प्रशासन उनके नाम से बनवा रहा है। जिस समय उनकी बेटी की फुटबॉल खेलते हुए चर्चा दुनियाभर में हो रही है, उसी समय उनके मां-बाप मजदूरी करते हुए उसके नाम की सड़क बना रहे हैं।

Jharkhand: Parents employed to build road to village of U-17 girls' soccer skipper