झारखंड: धनबाद के हाजरा हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 6 की मौत

Jharkhand Fire in Hospital: झारखंड के धनबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इस आग में डॉक्टर दंपति सहित 6 लोगों की मौत हो गई। आग बीती रात लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता 6 लोग जिंदा जल गए।

Jharkhand: Six people, including a Doctor Couple died in a fire in hospital in Dhanbad