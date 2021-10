JIO ने अगस्त में बनाए 6.49 लाख नए ग्राहक, वोडाफोन आइडिया ने गवाएं 8.33 लाख ग्राहक

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त में 6.49 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े। इसके बाद भारती एयरटेल का स्थान रहा, जिसने 1.38 लाख नए कनेक्शन जोड़े। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

वोडाफोन आइडिया का आंकड़ा इन सबसे उलट रहा, वोडाफोन आइडिया ने अगस्त में 8.33 लाख ग्राहक गंवाए, हालांकि उसका नुकसान जुलाई की तुलना में कम रहा।



जियो ने नए ग्राहक जोड़ने की रेस में प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना जारी रखते हुए अगस्त में 6.49 लाख वायरलेस यूजर्स जोड़े। इसके साथ ही उसका मोबाइल ग्राहकों का बेस बढ़कर 44.38 करोड़ हो गया।

एयरटेल के अब कुल 35.41 करोड़ वायरलेस कनेक्शंस:



सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारती एयरटेल ने महीने के दौरान 1.38 लाख ग्राहक जोड़े, जिससे उसके कुल वायरलेस कनेक्शंस की संख्या 35.41 करोड़ हो गई। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, वोडाफोन आइडिया ने अगस्त में 8.33 लाख मोबाइल कनेक्शन गंवाए और इसके साथ उसके वायरलेस ग्राहकों की संख्या घटकर 27.1 करोड़ रह गई। जुलाई के आंकड़ों से तुलना करें तो संकटग्रस्त कंपनी ने अपने ग्राहकों के नुकसान को एक हद तक कम कर लिया है। जुलाई में उसने 14.3 लाख ग्राहक गंवाए थे।

