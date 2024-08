Jio-Airtel-Vi यूजर्स अपना नंबर BSNL में ऐसे करें पोर्ट, आसान स्टेप में जानिए पूरा प्रोसेस

Port Your SIM to BSNL: प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन (vodafone Idea) के महंगे रिचार्ज से तंग आकर अगर आप भी अपना मोबाइल नंबर BSNL में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो यहां जानें पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप-

नई दिल्ली•Aug 28, 2024 / 11:53 am• Akash Sharma

How to Port Your Mobile Number to BSNL: प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों जियो (Jio), एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन (vodafone Idea) ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। मोबाइल यूजर्स के बीच BSNL की डिमांड अचानक बढ़ गई है। BSNL अपने ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज ऑफर कर रहा है जिसके चलते लोग अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना मोबाइल नंबर Jio, Airtel, Vi से BSNL में पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो यहां जानते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप-

Jio-Airtel-Vi से BSNL में नंबर पोर्ट करने का आसान तरीका Jio-Airtel-Vi से BSNL में ऐसे पोर्ट करें सिम Step 1- BSNL में नंबर पोर्ट कराने के लिए सबसे पहले आपको 1900 पर एक SMS भेजना होगा। इस पर आपको मोबाइल नंबर पोर्ट की रिक्वेस्ट भेजनी होगी।



Step 2- पोर्ट की रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में PORT लिखकर एक Space के बाद 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा।



Step 3- बता दें कि अगर आप जम्मू-कश्मीर के यूजर हैं तो आपको 1900 पर कॉल करनी होगी।



Step 4- इस प्रोसेस के बाद आपको BSNL के सर्विस सेंटर जाना होगा। वहां आपसे आधार कार्ड या कोई दूसरी ID की डिटेल मांगी जाएगी।



Step 5- इसके बाद BSNL की नई सिम आपको दे दी जाएगी। इसके बदले आपको कुछ रुपए चार्ज करने होगे।



Step 6- लास्ट में आपको एक खास नंबर भेजा जाएगा जिसकी मदद से आप नंबर एक्टिवेट कर पाएंगे।

Jio-Airtel-Vi से BSNL में नंबर पोर्ट करने के नियम महत्वपूर्ण बातें- Jio, Airtel और Vi यूजर्स के लिए BSNL में मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की प्रक्रिया एक जैसी है।



टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TOI) के नियम के मुताबिक नए टेलिकॉम ऑपरेटर में शिफ्ट होने का वेटिंग पीरियड 7 दिन है। ये नियम हाल ही में लाया गया है।



इसका मतलब है कि अब आपको किसी भी नंबर को दूसरी कंपनी के नंबर में पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा।



अगर आपका बैंलेंस बकाया नहीं है, तो आपका नंबर 15 से 30 दिन के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा।