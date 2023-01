JK: कुपवाड़ा में गहरी खाई में गिरने से सेना के 3 जवान शहीद, बर्फबारी में कर रहे थे देश की पहरेदारी

Submitted by:

Jan 11, 2023

Jammu Kashmir Army: जम्मू कश्मीर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां कुपवाड़ा में एलओसी के पास गश्ती के दौरान सेना के तीन जवान शहीद हो गए। जानकारी के अनुसार भारी बर्फबारी के बीच गश्ती के दौरान तीनों जवान गहरे खाई में गिर गए थे। जिससे उनकी मौत हो गई। सेना ने यह जानकारी दी है।

JK: 3 Army Personnel killed in Kupwara after falls into a Gorge