JK: सिधरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़, ट्रक में सवार होकर आए 3 आतंकी ढेर

Published: Dec 28, 2022 09:59:52 am

Encounter at Sidhra Area: नए साल के जश्न से पहले आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू के सिधरा इलाके में बुधवार सुबह भारतीय सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ में तीन आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान अभी नहीं हुई है।

JK: Encounter at Sidhra area in Jammu, three terrorists killed