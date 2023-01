अकेले पड़े गुलाम नबी आजाद, भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू-कश्मीर पहुंचने से पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने की घरवापसी

Submitted by:

Jammu and Kashmir Politics: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले शुक्रवार को पार्टी के 17 पुराने नेताओं ने घरवापसी की। ये सभी बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब ये सभी कांग्रेस में वापस आ गए हैं।

JK: Many Leaders return Congress before Bharat Jodo Yatra, Ghulam Nabi Azad lying alone