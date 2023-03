JNU में प्रदर्शन करने पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना, नामांकन भी होगा रद्द, छात्रों ने कहा 'तुगलकी फरमान'

Submitted by:

JNU Fine for Dharna and violence: देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन अक्सर होते रहता है। जिससे कैंपस का माहौल खराब होता है। ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अब विवि प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

JNU Students to face 20k penalty for holding dharnas, admission cancellation, Rs 30k fine for violence