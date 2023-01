जोशीमठ का दर्दः मार्च में बेटी की शादी, घर पर लगा लाल निशान, मां बोली- कहां जाए कुछ समझ नहीं आता

Submitted by:

Joshimath Crisis: जोशीमठ के लोगों पर अभी क्या गुजर रही है, यह उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। प्रशासन मदद के लाख दावें भले कर लें लेकिन जमीन हकीकत दावों से कोसों दूर है। कई लोग अपना घर खाली कर किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। कई तय ही नहीं कर पा रहे हैं अब क्या करना चाहिए।

Joshimath Crisis: Daughter's Wedding is in March, Admn put Red Cross Mark on wall