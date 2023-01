जोशीमठ में दो और होटल हुए तिरछे, दरार वाले मकानों की संख्या पहुंची 782, आज पहुंचेंगे PMO के सचिव

Joshimath Sniking: जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। इस बीच जोशीमठ में दो और होटल गिरने के कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं दरार वाले मकानों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी ओर पहले से तिरछे हुए दो होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम जारी है।

Joshimath Sniking: Two more hotels on the verge of collapse, 782 Houses Damaged