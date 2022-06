Mohammed Zubair’s arrest: 'पत्रकारों को अभिव्यक्ति के लिए जेल भेजना गलत', ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर बोले UN के प्रवक्ता

UN On Mohammed Zubair’s arrest: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने Alt News सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस गिरफ़्तारी को गलत बताया है। इसके साथ ही तीस्ता की गिरफ़्तारी पर चिंता व्यक्त की है।

Alt News सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर सोमवार से पुलिस हिरासत में हैं। उनपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इस संबंध में उन्हें मंगलवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इस गिरफ़्तारी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। वहीं, कई लोग सोशल मीडिया के जरिए इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में भी दिखाई दिए। ज़ुबैर की गिरफ़्तारी पर अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि किसी भी पत्रकार को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

Journalists Should Not Be Jailed, UN On Mohammed Zubair’s arrest