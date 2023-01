ममता बनर्जी पर बरसें जेपी नड्डा, कहा- दीदी आपने बंगाल की ये क्या हालत बना दी

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल नदिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी मेरी आवाज सुनकर गुस्सा हो जाती है।

JP Nadda lashed out at Mamta Banerjee, said- Didi, what condition have you created in Bengal?