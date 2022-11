भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ली शपथ, लगभग दो साल का होगा कार्यकाल

CJI DY Chandrachud: भारत के मुख्य न्यायधीश के रूप में आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के मुख्य न्यायधीश थे, जिनके दिए फैसले को उनके बेटे ने ही बाद में पलट दिया था।

Justice DY Chandrachud become the 50th Chief Justice of India toway take sworn