सुनील बंसल बने बंगाल बीजेपी के नए चीफ, कैलाश विजयवर्गीय की हुई छुट्टी

West Bengal: बंगाल बीजेपी के नए चीफ अब सुनील बंसल को बनाया गया है। सुनील बंसल अमिट शाह के करीबी माने जाते हैं और यूपी के चुनावों में उनकी भूमिका काफी अहम रही है।

बीजेपी ने बंगाल में अपने केन्द्रीय नेतृत्व में दबा बदलाव करने का ऐलान किया है। सुनील बंसल को बंगाल बीजेपी का नया चीफ बनाया गया है और इस पद से कैलाश विजेवर्गीय को हटा दिया गए है। ये जानकारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान के जरिए दी है। अरुण सिंह ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के राहस्तरीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील बंसल को तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है।

Kailash Vijayvargiya out, Sunil Bansal in as new Bengal BJP chief