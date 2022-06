Hijab Row: क्लास में हिजाब पहनने की मांग पड़ी भारी, कर्नाटक में 24 छात्राओं को किया गया कॉलेज से निलंबित

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब विवाद देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ छात्राएं क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। ऐसे में कॉलेज ने 24 छात्राओं को निलंबित कर दिया है।

कर्नाटक में हिजाब का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार कॉलेज के एक्शन लिए जाने के कारण चर्चा में हैं। यहाँ कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज ने क्लास में हिजाब पहनने की मांग कर रहीं 24 छात्राओं को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन छात्रों ने पिछले हफ्ते विरोध प्रदर्शन भी किया था और बिना हिजाब के क्लास न करने की मांग पर अड़ी हुईं थीं जिसके बाद कॉलेज ने ये एक्शन लिया है।

Hijab Row: 24 Students Suspended From Class For Wearing Hijab in Karnataka (File Pic)