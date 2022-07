Karnataka: बीजेपी नेता की हत्या से बवाल के बीच CM बोम्मई ने रद्द किया सरकार के एक साल पूरे होने का जश्न, जानिए क्या कहा?

देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक में बोम्मई सरकार के गठन को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन एक साल पूरा होने जश्न नहीं मनाया जाएगा। ये निर्देश खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया है। बोम्मई ने प्रदेश में अपनी सरकार के कार्यकाल के एक साल पूरा होने के मौके पर किसी भी तरह के उत्सव नहीं मनाने के आदेश दिए हैं।

कर्नाटक सरकार के गठन के एक साल पूरे होने के मौके पर 28 जुलाई को प्रदेश में किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार के एक साल से जुड़े किसी भी तरह के जश्न को कार्यक्रमों को रद्द करने की घोषणा की है। सीएम बोम्मई ने ये फैसला बीजेपी कार्यकर्ताा प्रवीण नेट्टारू की हत्या की वजह से किया है। उन्होंने कहा कि, हमने सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर जश्न मनाने की तैयारी की थी। इस जश्न को जनोत्सव नाम दिया गया था, लेकिन अब ये जश्न नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इस बात के निर्देश दिए हैं।

Karnataka CM Bommai Cancels Celebration Of One Year Of The Govt Due To BJP Worker Murder