कर्नाटक में CM पद के चेहरे को लेकर कांग्रेसी नेताओं में होड़ जारी, हाई कमान के सामने बड़ी चुनौती

2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए सभी दल अपने नेताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए आए दिन कोई न कोई योजना बना रहे। इस बीच कांग्रेस के सामने एक बार फिर से कौन बनेगा सीएम चेहरा जैसी चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी आंतरिक लड़ाई गंभीर होती नजर आ रही है।

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पार्टी के नेताओं का एक पेज पर होना काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सभी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल होने वाली है। कांग्रेस में विधानसभा चुनावों से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के नेताओं में होड़ शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता ने कहा है कि पार्टी हाई कमान ही तय करेगा कि अगले वर्ष होने वाले चुनावों के लिए सीएम चेहरा कौन होगा। स्पष्ट है अब कांग्रेस हाई कमान के सामने सही विकल्प चुनने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

