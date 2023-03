'बाबरी मस्जिद नहीं, हमें चाहिए राम जन्मभूमि', हिमंत बिस्वा सरमा बोले- जब तक मोदी हैं राहुल कभी PM नहीं बन सकेंगे

Himanta Biswa Sarma in Karnataka: असम सीएम और भाजपा के फायरब्रांड नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कनकगिरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मोदी जी है, राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे।

Karnataka Election Assam CM Himanta Biswa Sarma says no need Babri Masjid we want Ram Janmabhoomi