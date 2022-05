कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का विवादित बयान, 'मैं हिंदू हूं, चाहूं तो बीफ खा सकता हूं..'

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया ने एक बार फिर बीफ विवाद खड़ा कर दिया है। सिद्धारमैया ने बीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जब चाहेंगे बीफ खा सकते हैं। इस दौरान सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर भी जमकर आरोप लगाए।

Published: May 24, 2022 11:10:54 am

कर्नाटक में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने बीफ को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा है कि, वे हिंदू हैं और उन्होंने अभी तक बीफ नहीं खाया, लेकिन चाहें तो वे बीफ खा सकते हैं। यह उनकी मर्जी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इंसानों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। दरअसल सिद्धारमैया तुमकुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। बता दें कि, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनवरी 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 लाई थी।

