Karnataka High Court: एक्सीडेंट में माता-पिता की मौत होने पर विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार

Karnataka High Court: किसी दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु होने पर विवाहित बेटी भी मुआवजे की उतनी ही हकदार है जितना कि विवाहित बेटा। कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलीलों को खारिज कर दिया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना है किसी दुर्घटना में माता-पिता की मौत हो जाने पर विवाहित बेटी भी बीमा कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की हकदार है। कोर्ट ने कहा, 'ये न्यायालय है और यहाँ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कि वे विवाहित बेटे हैं या विवादित बेटियाँ। इसलिए ये तर्क अस्वीकार्य है कि विवाहित बेटियाँ मुआवजे की हकदार नहीं हैं।' इसका अर्थ है कि किसी भी दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा दिए जा रहे मुआवजे की हकदार बेटियाँ भी होंगी और कोई कंपनी इससे इनकार नहीं सकती।

