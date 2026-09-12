ED action: छापा पड़ने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री का बड़ा दावा, कहा- पता है ED से किसने मेरी शिकायत की

यह कार्रवाई 9 और 10 सितंबर को बेंगलुरु, बेलागवी, गोकक और कोलकाता में हुई। ईडी का कहना है कि मंत्री की बेटी प्रियंका जार्कीहोली (जो चिक्कोड़ी से सांसद हैं), बेटा राहुल जारकीहोली और बहन महादेवी मंजुनाथ के नाम पर अफ्रीका की कंपनियों में हिस्सेदारी के दस्तावेज मिले हैं। इनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की एल्डोरैडो माइनिंग रिसोर्सेज और जाम्बिया की नवा ऑरम माइनिंग लिमिटेड शामिल हैं।