कर्नाटक: विवाद सुलझाने पहुंचे मंत्री ने एक परिवार को दी 'जिंदा जलाने' की धमकी, पीड़ित परिवार ने की आत्मदाह की कोशिश

कर्नाटक में विवाद सुलझाने पहुंचे पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह ने एक परिवार को 'जिंदा जलाने' की घमकी दे दी। इसके बाद पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसके मंत्री और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक के पर्यटन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री आनंद सिंह के खिलाफ कथित तौर पर 'जिंदा जलाने' की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। बताया गया है कि मंत्री आनंद सिंह ने एक जमीन विवाद सुलझाने की कोशिश के दौरान एक परिवार को यह घमकी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस स्टेशन पहुंच कर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आत्मदाह की कोशिश कर रहे लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है।

Karnataka: Minister who arrived to resolve the dispute threatened to 'burn alive' a family, the victim's family tried to immolate themselves