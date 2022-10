Karnataka News: हसन में टेंपो और दूध वाहन की टक्कर, 4 बच्चों सहित 9 की मौत, 10 घायल

कर्नाटक के हासन में टेंपो ट्रैवलर और दूध की गाड़ी में आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में नौ लोगों की मौत होने की खबर है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

कर्नाटक के हसन में शनिवार की रात भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दो वाहनों की आमने-सामने की टक्कर में नौ लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टेंपो ट्रैवलर और दूध की गाड़ी में आमने-सामने से जोरदार टक्कर हुई है। टेंपो और केएमएफ के दूध वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जान गंवाने वाले 9 लोगों में 4 बच्चे शामिल हैं, वहीं 10 लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है।

9 Killed In Collision Between Tempo And Milk Vehicle At Hassan