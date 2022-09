Karnataka News: गांजा तस्करी रोकने पहुंची थी पुलिस, बदमाशों ने इतना पीटा की वेंटिलेटर पर चल रही सांसें

कर्नाटक के कलबुर्गी में गांजा बागान जांच मामले में पुलिस इंस्पेक्टर पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर के अनुसार इंस्पेक्टर के सिर में चोट है, कई पसली में फ्रैक्चर और चेहरे की हड्डी में चोटें आई हैं।

Published: September 25, 2022 11:30:12 am

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर कलबुर्गी जिले के होन्नाली गांव में गांजा तस्करों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांजा की एक खेप का पता लगाने गए एक पुलिस निरीक्षक पर 30 तस्करों ने हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (SP) ईशा पंत ने संवाददाताओं को बताया कि निरीक्षक श्रीमंत इलाल का कलबुर्गी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है।

Assaulted by ganja peddlers, police officer battles for life in Kalaburagi