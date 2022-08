Karnataka News: शिवमोग्गा में सावरकर के पोस्टर को लेकर बढ़ा विवाद, धारा 144 लागू

कर्नाटक में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर सियासत अभी भी जारी है। इसी बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के शिवमोग्गा में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यहां एक समुदाय की तरफ से लगाए गए सावरकर के पोस्टर का दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया की प्रशासन को कर्फ्यू लगाने का फैसला करना पड़ा।

वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर जारी सियासत के बीच कर्नाटक के शिवमोग्गा में स्वतंत्रता दिवस पर अमीर अहमद सर्कल में वीर सावरकर का पोस्टर लगाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यहां कुछ लोगों ने पोस्टर का विरोध किया। पुलिस ने विवाद बढ़ता देख सावरकर की तस्वीर हटा दी। सावरकर के पोस्टर हटाने के प्रयासों के विरोध के बाद कर्नाटक पुलिस ने शिवमोगा जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया है। दरअसल, यहां एक समुदाय की तरफ से लगाए गए सावरकर के पोस्टर का दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया था। वहीं, पुलिस द्वारा पोस्टर हटाए जाने के बाद इसके विरोध में लोग वहां बैठकर ही प्रदर्शन करने लगे।

Karnataka Bans Gatherings In Shivamogga After Clash Over Savarkar Poster, Section 144 imposed