Karnataka: 51 साल के उमेश ने अंग दान कर बचाई 6 लोगों की ज़िंदगी

कर्नाटक के एक शख्स को सर में गंभीर चोटें आई थीं जिसे डॉक्टरों ने अस्पताल में कुछ दिनों बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद इस व्यक्ति ने मरने से पहले अपने यंग दान कर कई लोगों की जान बचा ली।

ज़िंदगी सबको नसीब नहीं होती और कुछ लोग ही होते हैं जो मरते हुए भी कई ज़िंदगियाँ बचा लेते है। कर्नाटक के एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आई थी पर उसने दुनिया छोड़ने से पहले 6 लोगों की जिंदगी संवार दी। ये 51 वर्षीय शख्स कर्नाटक के बेलगावी का रहने वाला है और इसका नाम उमेश बी दंडागी है।

Karnataka: Organs of man who died of head injury saves multiple lives