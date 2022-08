Karnataka: BJP में दरार, MLA बसनगौड़ा यतनाल ने कहा- मैं सीएम बना तो पार्टी जीतेगी 150 सीटें

Karnataka BJP Rift: कर्नाटक बीजेपी में बढ़ती दरार कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। पहले ऑडियो क्लिप लीक का मामला, फिर कांग्रेस उम्मीदवार को सीएम पद के लिए समर्थन और अब खुद बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है।

कर्नाटक बीजेपी में दरार कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के अपने ही नेता उसके लिए आए दिन नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ताजा मामले में विजयपुरा शहर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उनमें सीएम बनने की सभी योगताएं हैं और यदि वो सीएम बनते हैं तो बीजेपी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में 150 सीटें जीत लेगी।

