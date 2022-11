कर्नाटक में दर्दनाक हादसा: भाई को डूबता देख बचाने के लिए पोखर में कूदी तीन बहनें, चारों की मौत

Karnataka News: दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से आज एक बड़े दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां भाई को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए पोखर में तीन बहनें उतरीं थी। लेकिन चारों की मौत हो गई।

Karnataka: Three sisters jumped into puddle to save brother's life, all Died