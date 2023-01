कनार्टकः मधुमक्खी के हमले में विदेश से लाए गए दो इम्पोर्टेड घोड़ों की मौत, दो करोड़ थी कीमत

Submitted by:

अमरीका और आयरलैंड से लाए गए दो इम्पोर्टेड घोड़ों की मौत मधुमक्खी के हमले में हो गई। यह घटना दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के तुमकरु जिले से सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार मैदान में चरते समय मधुमक्खियों ने घोड़ों पर हमला किया था। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

Karnataka: Two imported race horses killed in bee attack in Tumakuru