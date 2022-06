यूपी-बंगाल के हालात के मद्देनजर कर्नाटक CM की हाई लेवल मीटिंग, कनून व्यवस्था और मजबूत करने के आदेश

Prophet Muhammad row: दिल्ली, कानपुर और बंगाल के हालात को देखते हुए कर्नाटक सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम बसवराज बोम्मई ने हाई लेवल की मीटिंग के बाद राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के कारण विरोध प्रदर्शन आए दिन बढ़ रहे हैं। कानपुर और बंगाल में हालात काफी गंभीर हैं। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य की कनून व्यवस्था को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आज उन्होंने राज्य की पुलिस के साथ हाई लेवल की मीटिंग भी की।

