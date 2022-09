कर्तव्य पथ पर पहले और अब में क्या-क्या बदल गया? देखें खूबसूरत तस्वीरें, इस हफ्ते से खुल जाएगा सेंट्रल विस्टा

विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। ये 19 महीने बाद खुलने वाला है। ‘सेंट्रल विस्टा एवेन्यू’ नाम से मशहूर इस जगह की शुरुआत पीएम मोदी गुरुवार को करेंगे। इसके बाद ये शुक्रवार से आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का काम पूरा हो चुका है और 8 सितंबर को वो सेंट्रल विस्‍टा एवेन्‍यू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोगों के लिए सेंट्रल विस्‍टा 9 सितंबर ओपन हो जाएगा। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा कर्तव्यपथ मार्ग आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा। यहाँ पिछले 19 महीनों में बड़े बदलाव किये गए हैं।

Kartvya Path then-And-Now pics, As Central Vista Avenue Set To Open This Week