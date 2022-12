ईमानदारी की मिसालः जम्मू कश्मीर में टैक्सी ड्राइवर ने यात्री को लौटाया 10 लाख रुपए का सोना

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की है। ट्रैक्सी ड्राइवर ने हैदराबाद से आए एक पर्यटक को उनका 10 लाख का सोना लौटाया। हैदराबाद से आए पर्यटक ने कश्मीर घूमने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी, जिसमें वो सोने से भरा बैग भूल गए थे।

Kashmiri Driver Returned gold worth rs 10 lakh to a turist who forgot it in his taxi