राहत भुगतान में देरी के चलते कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, हाईवे जाम करने की कोशिश

जम्मू। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने मासिक राहत भुगतान में देरी के खिलाफ शनिवार को जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की। हालांकि हाईवे अवरुद्ध करने की उनकी कोशिशों को पुलिस ने नाकाम कर दिया।

अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी शहर के बाहरी इलाके जगती प्रवासी शिविर से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने अगस्त महीने के राहत भुगतान को तत्काल जारी करने की अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। फिर कुछ ही देर में उन्होंने नारेबाजी करते हुए नजदीक के राजमार्ग की ओर मार्च करना शुरू कर दिया।

Kashmiri Pandits are protesting against BJP govt in J&K as Relief of about 13,000 families has stopped due to mismanagement by Modi govt. But wait why don't we see national media covering this & why aren't Self Proclaimed KP leaders & BJP backed organizations, talking about this? pic.twitter.com/ctEsedRWWt