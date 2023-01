'भिखारी नहीं हैं कश्मीरी', जानिए ऐसा क्यों बोले जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के जख्मों पर नमक-मिर्च मलती रहती है।

'Kashmiris are not beggars': What ex CM Omar Abdullah said on elections in Jammu-Kashmir