अमरनाथ यात्रा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Amarnath Yatra: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को बताया है कि यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें। अमरनाथ यात्रा 30 जून, 2022 से शुरू होकर 11 अगस्त 2022 तक चलेगी।

Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, ऐसे में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार जो तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा करने वाले हैं, उन्हें खुद को फिट रखने के लिए रोज सुबह सैर पर जाना चाहिए और लंबी सांस लेने वाले व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के प्रधान सचिव नीतीश कुमार ने एहतियाती उपायों के बारे में बात करते हुए कहा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान व यात्रा से पहले मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, यात्रा के दौरान गर्म कपड़े, खाने-पीने का सामान अपने साथ रखे।

