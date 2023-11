केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में छठ के मौके पर नहीं मिलेगी शराब

Published: Nov 17, 2023 07:40:14 pm Submitted by: Prashant Tiwari

Liquor will not be available on chhath: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छठ के मौके पर पूरे राज्य में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है।