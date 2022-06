केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में हरिजन शब्द की जगह अब डॉ. अम्बेडकर का होगा इस्तेमाल

द‍िल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब राजधानी में ‘हर‍िजन’ शब्‍द की जगह पर ‘डॉ. अम्बेडकर’ शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। द‍िल्‍ली के समाज कल्‍याण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अध‍िसूचना को मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब हरिजन कॉलोनियों की जगह डॉ. अम्बेडकर का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजधानी में हरिजन शब्द की जगह डॉ. अम्बेडकर का यूज करने का आदेश दिया है। द‍िल्‍ली के समाज कल्‍याण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अध‍िसूचना को मंजूरी दी है। साथ ही इसको जल्‍द से जल्‍द प्रभावी करने के न‍िर्देश भी द‍िए हैं। दरअसल भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद से ही हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसे असंवैधानिक बताया गया है। यही वजह है कि, द‍िल्‍ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ‘हरिजन’ शब्द के स्थान पर ‘डॉ. अम्बेडकर’ शब्द के प्रतिस्थापन की अधिसूचना पारित की और निर्देश दिया।

Kejriwal Govt Decision Dr Ambedkar Instead Of Harijan Word To Be Used In Delhi