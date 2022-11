महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर केजरीवाल ने BJP पर साधा निशाना, कहा-'मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश'

महाठग सुकेश चंद्रशेखर के दावे के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने AAP मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं केजरीवाल BJP पर निशाना साधते हुए इसे मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है।

Kejriwal targets BJP on Sukesh Chandrashekhar's allegation, said- 'Attempt to divert attention from Morbi accident'