Kerala: जिम्बाब्वे से आया यात्री 30 किलो ड्रग्स Kochi Airport से दिल्ली ले जाने की फिराक में था, गिरफ्तार

Drug Seized At Kochi Airport: नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किये हैं। नारकोटिक्स विभाग अब इस मामले से जुड़े आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा है।

केरल में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 60 करोड़ रुपये का ड्रग जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने 60 करोड़ रुपये का 30 किलो ड्रग जब्त किया। ये ड्रग जिम्बाब्वे से आ आए एक मलयाली यात्री के पास से बरामद किये गए हैं।कस्टम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ड्रग का मूल्यांकन करने के बाद पाया है ये Methaqualone (मेथाक्वालोन) है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 600 मिलियन रुपये आँकी गई है। इस ड्रग को आगे की जांच के ले लिए सरकारी लैब में भेज दिया गया है।

Drug Seized At Kochi airport (Image for representation only)