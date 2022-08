केरल कोर्टः यौन उत्पीड़न की शिकायत पहली नजर में नहीं टिकेगी, जब महिला ने 'यौन उत्तेजक' पोशाक पहनी हो

केरल की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दे दी है। खास बात यह है कि, कोर्ट ने जमानत देते हुए तर्क दिया है कि महिला उत्तेजक कपड़े पहने थी ऐसे में यौन उत्पीड़न की शिकायत नहीं मानी जाएगी।

Published: August 17, 2022 11:53:38 am

केरल की एक अदालत ने की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तब आकर्षित नहीं होता, जब महिला ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहनी हो। ऐसे में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को कोर्ट ने इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी। 74 वर्षीय आरोपी चंद्रन ने अदालत में अपनी जमानत अर्जी के साथ महिला की उत्तेजक तस्वीरें भी पेश की थीं। जिसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।

Kerala Court: Sexual Harassment Complaint Will Not Prima Facie Stand When Woman Wearing Provocative Dress